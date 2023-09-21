Как облегчить посадку озимого чеснока — делаем отверстия в фанере, спина не устанет

Чеснок лучше всего высаживать за две недели до предполагаемых заморозков. Для того, чтобы облегчить себе процесс посадки, используйте тонкую фанеру и проделайте в ней отверстия. Также вам понадобится палка с гвоздем на конце на высоте 7 сантиметров.

С помощью палки проделайте лунки для чеснока. Гвоздь в данном случае помешает сделать их глубокими. Это очень удобный способ, так как спина не устает.

Затем уберите фанеру и раскладывайте зубчики чеснока в грядку.

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