Как облегчить посадку озимого чеснока — делаем отверстия в фанере, спина не устанет

Перед тем, как посадить на огородном участке озимый чеснок, грядку надо подготовить — вспахиваем землю граблями, а затем вносим ведро конского перегноя. На 1 квадратный метр понадобятся 15 литров перегноя. Подкормка не только обогатит почву, но и сделает ее рыхлой.
Также на грядку можно внести суперфосфат и сульфат калия. Растение в итоге вас отблагодарит хорошим урожаем.
Чеснок лучше всего высаживать за две недели до предполагаемых заморозков. Для того, чтобы облегчить себе процесс посадки, используйте тонкую фанеру и проделайте в ней отверстия. Также вам понадобится палка с гвоздем на конце на высоте 7 сантиметров.
С помощью палки проделайте лунки для чеснока. Гвоздь в данном случае помешает сделать их глубокими. Это очень удобный способ, так как спина не устает.
Затем уберите фанеру и раскладывайте зубчики чеснока в грядку.
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