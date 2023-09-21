Насладились зрелищем: убрали черный нагар со сковородок махом — мощный состав сделали на базе соды

Нагар на сковороде легко смывается. Фото: соцсети

Посуда преобразится на глазах.

Обязательно попробуйте этот народный метод удаления нагара со сковородок. Он простой и очень мощный.

После этой обработки вы не узнаете свою посуду, она будет сверкать как новенькая!

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Отсыпьте 4 столовых ложки соды в миску, налейте туда же 1/4 стакана колы. Пойдет пенка. Быстро нанесите этот шипящий состав на нагар и оставьте для воздействия.

Спустя примерно 15 минут вооружитесь металлической губкой и удалите размягченный нагар с поверхности сковороды.

Источник: дзен-канал «Будни обычной женщины».

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