Насладились зрелищем: убрали черный нагар со сковородок махом — мощный состав сделали на базе соды

Обязательно попробуйте этот народный метод удаления нагара со сковородок. Он простой и очень мощный.
После этой обработки вы не узнаете свою посуду, она будет сверкать как новенькая!
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Отсыпьте 4 столовых ложки соды в миску, налейте туда же 1/4 стакана колы. Пойдет пенка. Быстро нанесите этот шипящий состав на нагар и оставьте для воздействия.
Спустя примерно 15 минут вооружитесь металлической губкой и удалите размягченный нагар с поверхности сковороды.
Источник: дзен-канал «Будни обычной женщины».