Берем сорт помидоров для теплицы: стебель крепкий, на одной кисти по пять томатов размером с мужской кулак — гигантские

Какой сорт помидоров для теплиц даст гигантские плоды — неприхотливый, устойчивый к болезням, не требует особого ухода. И это сорт «Рим», который предназначен для выращивая как в открытом грунте, так и в теплицах. Может достигать высоты до 2 метров. При этом кустики лучше всего подвязать к опоре. Также помидоры нуждаются в пасынковании (это удаление боковых побегов, образующихся в пазухах листьев).