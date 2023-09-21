Берем сорт помидоров для теплицы: стебель крепкий, на одной кисти по пять томатов размером с мужской кулак — гигантские

Какой сорт помидоров для теплиц даст гигантские плоды — неприхотливый, устойчивый к болезням, не требует особого ухода. И это сорт «Рим», который предназначен для выращивая как в открытом грунте, так и в теплицах. Может достигать высоты до 2 метров. При этом кустики лучше всего подвязать к опоре. Также помидоры нуждаются в пасынковании (это удаление боковых побегов, образующихся в пазухах листьев).
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Стебель у помидоров сорта «Рим» мощный и крупный. На одной кисти завязывается 3–5 крупных плодов, которые отличаются большим размером и имеют округлую форму с ребристой поверхностью. Мякоть у томатов мясистая, сладкая и в меру соленая. При этом кожица плотная. Масса одного томата — 300–600 г. Помидоры имеют ярко-красную окраску. Их можно добавлять в томатный сок, есть в свежем виде.
По материалам ogorod.ru