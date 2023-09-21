Любое домашнее растение оживет от трех столовых ложек удобрения — его недооценивают, а зря

Домашним растениям нужны натуральные удобрения, которые их могут оживить. Листья будут яркими, зелеными, и появится много новых цветов.

Многие недооценивают лавровый лист, но в нем содержится огромное количество железа. И поэтому это самая лучшая подкормка для цветов, которые страдают от железного хлороза, то есть когда желтеет листва.