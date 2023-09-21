Любое домашнее растение оживет от трех столовых ложек удобрения — его недооценивают, а зря

Домашним растениям нужны натуральные удобрения, которые их могут оживить. Листья будут яркими, зелеными, и появится много новых цветов.
Многие недооценивают лавровый лист, но в нем содержится огромное количество железа. И поэтому это самая лучшая подкормка для цветов, которые страдают от железного хлороза, то есть когда желтеет листва.
Также в лаврушке содержатся кальций, калий, магний, марганец, селен, цинк, много витаминов группы B и С.
Возьмите два листика лаврового листа, покрошите в отдельную емкость и залейте одним литром крутого кипятка. Настаиваем около 2–3 часов, и можно смело поливать под корень по 3 столовые ложки под каждый цветок.
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