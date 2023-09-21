Внесли 1 чайную ложку под спатифиллум: пошло пышное цветение и восстановление

Не бывает волшебных средства, которые быстро восстановят домашнее растение. За цветами надо активно ухаживать - вовремя поливать и пересаживать.
Но и удобрения решают важную роль, но не ключевое. Например, молотый чеснок. Популярная кухонная приправа укрепляет корневую систему, стимулирует рост и увеличивает количество соцветий.
Но важно понимать, что такого эффекта вы добьетесь, если будете применять подкормку системно.
В чесноке содержатся железо, калий, фосфор, магний и кальций, марганец, селен. Также он помогает при борьбе с вредителями. Например, мошками.
Разведите 1 чайную ложку сухого чеснока в 1 литре горячей воды. Перемешайте, чтобы не осталось комочков. Затем процедите раствор через марлю и полейте спатифиллум в поддон, не на грунт.
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