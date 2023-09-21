Сажайте этот сорт клубники — только для Подмосковья: будет плотный ковер из ягод

Опытные дачники и агрономы назвали лучшие сорта клубники для Подмосковья. И это те виды, которые подходят также и для всей средней полосы: «Эльвира», «лорд», «сударушка», «дарселект», «эльсанта» и «фестивальная ромашка». Они мягко приживутся в открытом грунте.

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Есть еще несколько сортов клубники, которые можно выращивать в Подмосковье. Урожай будет спелым, крупным, сладким — на зависть соседкам.