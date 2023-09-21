Сажайте этот сорт клубники — только для Подмосковья: будет плотный ковер из ягод

Опытные дачники и агрономы назвали лучшие сорта клубники для Подмосковья. И это те виды, которые подходят также и для всей средней полосы: «Эльвира», «лорд», «сударушка», «дарселект», «эльсанта» и «фестивальная ромашка». Они мягко приживутся в открытом грунте.
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Есть еще несколько сортов клубники, которые можно выращивать в Подмосковье. Урожай будет спелым, крупным, сладким — на зависть соседкам.
Первый сорт — «фейерверк» — вынослив к морозам и устойчив к болезням. Дает крупные мясистые ягоды рубинового оттенка.
Второй сорт — «мармелад» — можно получить крупные блестящие ягоды. Мякоть клубники обладает отличной плотностью, сами ягоды сочные с кисло-сладким привкусом. Урожай пригоден для замораживания, изготовления сухофруктов и добавления в компот.
Третий сорт — «симфония» — был выведен в Англии, и поэтому отличается высокой морозостойкостью и устойчивостью к болезням. Можно получить блестящие плоды бордового цвета, среднего размера. Мякоть ягод обладает выраженным ароматным вкусом.
По материалам plodogorod.com