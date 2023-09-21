Называем пять лучших гурманских духов для женщин: стойкие и чарующие — актуальны в сезоне

Духи чаруют. Фото: Global Look Press

Эти ароматы сейчас весьма кстати.

Определена пятерка лучших женских духов с гурманскими нотками в этом сезоне.

Эксперты выбирали самые популярные, стойкие и при этом подходящие к данному периоду времени, максимально актуальные.

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На первое место был поставлен парфюм Angel, Mugler, который является эталоном среди гурманских духов.

На втором месте оказался пудровый и нежный аромат Candy, Prada.

Третье место досталось Womanity, Mugler, интересному аромату с нотками инжира и черной икры.

Четвертыми стали ванильные духи Vanille Fatale, Tom Ford с мощным шлейфом концентрированного сиропа.

На пятом — Baccarat Rouge 540, Maison Francis Kurkdjian, этот парфюм выделяется силой и нестандартно подобранными компонентами.

Источник: samyiluchshiy.ru

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