Называем пять лучших гурманских духов для женщин: стойкие и чарующие — актуальны в сезоне

Определена пятерка лучших женских духов с гурманскими нотками в этом сезоне.
Эксперты выбирали самые популярные, стойкие и при этом подходящие к данному периоду времени, максимально актуальные.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
На первое место был поставлен парфюм Angel, Mugler, который является эталоном среди гурманских духов.
На втором месте оказался пудровый и нежный аромат Candy, Prada.
Третье место досталось Womanity, Mugler, интересному аромату с нотками инжира и черной икры.
Четвертыми стали ванильные духи Vanille Fatale, Tom Ford с мощным шлейфом концентрированного сиропа.
На пятом — Baccarat Rouge 540, Maison Francis Kurkdjian, этот парфюм выделяется силой и нестандартно подобранными компонентами.
Источник: samyiluchshiy.ru