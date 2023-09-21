Посоветовали метод стирки «один стакан» — выше всех похвал: проливаем уксусом и в машинку (ни пятнышка)

Если вы хотите добиться высокого качества стирки без лишних трат на дорогие порошки, отбеливатели и кондиционеры, попробуйте этот метод с уксусом.

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Уксус отлично готовит вещи к процессу стирки, воздействуя на загрязнения и ткань. Порошок с ним работает намного эффективнее. Все пятна уходят без повреждения ткани.

Вещи становятся мягкими, приятными на ощупь, будто вы использовали кондиционер.

Кроме того, устраняются неприятные запахи, одежда дезинфицируется.

А все, что нужно выполнить при этом, — это налить стакан уксуса прямо на вещи в барабане машинки, далее запустить обычный режим стирки.

Источник: дзен-канал «Пока муж на работе».