В восторге от метода «10 ложек»: льем состав на унитаз — белеет на глазах (даже известковый налет уходит)

Подолгу работать с унитазом никто не хочет. А если на нем образовался плотный налет из известкового камня, то и подавно. Убрать его удается далеко не всем специальным средствам.

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Однако обычный народ оказался хитрее некоторых производителей. Люди догадались, что при помощи копеечных аптечных средств можно в домашних условиях сделать суперсостав для очищения унитаза.

Вам не придется ничего долго шоркать, просто вылейте его на поверхность, дождитесь реакции и промойте. Все само отойдет!

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В 2 литра воды выльем 100 миллилитров перекиси водорода и 50 миллилитров нашатыря.

Это средство распределим ершиком по поверхности унитаза, оставим на несколько часов. Вымоем ершиком.

Источник: дзен-канал «Дачный гороскоп».