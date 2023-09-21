Эпоха пала: оглашен новый курс доллара — произошло настоящее чудо

Согласно последним данным с Мосбиржи, доллар вновь понизился, его курс составил 96,15 рубля. Евро тоже упал в цене, до 103,03 рубля.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Эксперты отмечают, что в пользу отечественной валюты сейчас играет целый ряд факторов, включая высокие цены на нефть в мире, приближение пика налогового периода и завершение сезона отпусков.

Финансовый аналитик Денис Буйволов из «БКС Мир инвестиций» прогнозирует курс рубля к доллару до конца текущей недели в диапазоне 94–97 рублей. Так что фактически произошло настоящее чудо: рубль стабилизировался и в ближайшее время менять свою позицию не намерен.

Источник: 1prime.ru