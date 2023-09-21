Теперь убираем катышки с одежды только так: жаль, раньше не догадались (без станка и машинки)

Жаль, что многие до сих пор не знают об этом методе избавления от катышек с одежды. И все еще покупают специальные машинки, пытаются почистить одежду бритвой.

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Однако машинки часто стоят дорого, но при этом не дают должного эффекта, а станки могут испортить ткань. Да и их работа вызывает часто сомнения.

На самом деле намного легче, проще и действеннее избавляться от катышек при помощи обычной пемзы! Вы будете поражены, когда испытаете этот метод.

Просто аккуратно поводите пемзой по катышкам, и они с легкостью отойдут и прицепятся к ее шершавой поверхности. Не сильно усердствуйте, чтобы не испортить одежду! Легких движений будет вполне достаточно.

Источник: Telegram-канал «Горничная».