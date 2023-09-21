Сочнее котлет не ели: вот как делаем фарш – пара вкусных хитростей, и шедевр готов

Без мясных блюд не обходится ни одна российская среднестатистическая семья. И если летом упор делается на овощи и зелень, то с наступлением холодов рацион пересматривают в сторону белковой пищи.

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Любимыми у многих поколений являются котлеты. И существует масса рецептов фарша, но есть универсальные хитрости, которые помогают сделать классическое блюдо сочным и вкусным.

Чтобы котлеты получились пышными, опытные кулинары рекомендуют брать фарш крупного помола. Мелкий идеален для фрикаделек.

Для сочности берут репчатый лук. Советуют его предварительно обжарить, тогда вкус будет насыщеннее.

Еще одна хитрость – добавлять манную крупу в фарш. Ее наличие в массе придаст нежности и сделает структуру более воздушной. После того, как замесили фарш, отбейте его, так он насытится кислородом.

После этого уберите его в холодильник на полчаса, чтобы охладить – формировать котлеты будет проще, поскольку заготовка станет более клейкой и вязкой, а значит при жарке не потеряет форму и не раскрошится.

По материалам сайта Belnovosti