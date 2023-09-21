Будет не дача, а плодородный Эдем: что надо посыпать на огороде в конце осени, чтобы земля стала изобильнее

Дачники всегда стремятся сделать свой участок плодороднее и богаче на питательные вещества. Для этого существует масса подкормок, которые вносятся по графику в течение всего сезона.

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А вот по завершении работ на огороде нужно покрыть его особенным материалом, чтобы защитить, обогатить и сделать плодородным.

Речь идет о мульчировании. Материалы используются для этого самые разные – древесная стружка, листва, кора деревьев, хвойный опал, сено.

Важно, что в результате почва будет под защитой от низких температур, сохранит влагу, а кислород беспрепятственно продолжит поступать к ней.

По материалам сайта Belnovosti