Стилист Рогов назвал смелый модный тренд этой осени: «Готовы рискнуть?»

С наступлением осеннего сезона гардеробы модниц претерпевают существенные изменения. Среди обилия различных трендов очень легко потеряться, и что именно просто обязано появиться в 2023 году, не каждая женщина знает наверняка. Между тем, подсказки дает стилист Александр Рогов. В своем Телеграм-канале он раскрывает осенние фэшн-веяния.

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Маст-хэв, которым просто обязаны обзавестись модницы этой осенью, - это белые колготки.

«Важный тренд осени — белые колготки. Готовы рискнуть?» - сообщил Рогов и показал, как можно обыграть в повседневном образе этот фэшн-аксессуар.

Белые колготки дружат с яркими платьями, высокими сапогами в тон, контрастными шортами или вязанными верхами. Также выигрышно будет смотреться кожаный или виниловый верх, юбки с оборками или из твида.

Важно, что колготки могут быть совершенно разного фасона – в сеточку, горошек или даже сердечки, матовые плотные или даже гипюровые.