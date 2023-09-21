110 рублей и ниже: финансисты предсказали, что будет с долларом

Курс валюты вызывает настороженность не только у простых людей, но и у специалистов. Эксперты фонда «Росконгресс» в докладе «Перспективы рубля: валютный контроль или девальвация?» дали прогноз на следующий год предсказав сильное падение национальной валюты. По мнению экспертов, американская валюта будет дорожать на 2 рубля в месяц и в 2024 году составит 110 рублей.

«Если выбран вариант постепенного контролируемого ослабления рубля, что в рамках текущей бюджетной политики может быть оправдано, курс будет терять примерно 2 рубля в месяц в среднем. Это предполагает курс в районе 110 рублей за доллар и ниже уже к второму кварталу 2024 года», - цитирует экспертов сайта mk.ru.

Причинами ослабления рубля по-прежнему остаются сокращение притока валютной выручки в страну, рост спроса на нее, а также повышение расходов бюджета, опережающее доходы.

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