Осенняя хитрость с малиной обернулась рекордным урожаем: теперь в сентябре всегда так делаем

Трудолюбивые и хозяйственные дачники не спешат покидать свой огород с окончанием лета. Они продолжают активно работать до тех пор, пока белые мухи не полетят. И не забывают напоследок подкормить ягоды и кустарники.

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Особенное внимание по осени требует малина. И до первых заморозкой садоводы торопятся провести обрезку. Убирают побеги, старые и больные ветки, чтобы ягода не тратила драгоценные силы на них, а сосредоточилась на здоровых и плодоносных.