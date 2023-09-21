Осенняя хитрость с малиной обернулась рекордным урожаем: теперь в сентябре всегда так делаем

Трудолюбивые и хозяйственные дачники не спешат покидать свой огород с окончанием лета. Они продолжают активно работать до тех пор, пока белые мухи не полетят. И не забывают напоследок подкормить ягоды и кустарники.
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Особенное внимание по осени требует малина. И до первых заморозкой садоводы торопятся провести обрезку. Убирают побеги, старые и больные ветки, чтобы ягода не тратила драгоценные силы на них, а сосредоточилась на здоровых и плодоносных.
Как правильно обрезать, знают не многие. Между тем, от корня нужно отступать совсем чуть-чуть. А верхушки убирают на 15 см.
Прореживание – это святое, если между кустами меньше 60 см. Просто плодоносным веткам нужен простор, в тесноте она не будет давать урожай.
И, разумеется, при холодных и морозных зимах малину подвязывают низко к земле, а также мульчируют навозом на 10 см, предварительно убрав листву. В результате ягод будет видимо-невидимо следующим летом.
По материалам сайта Belnovosti