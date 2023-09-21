Больше не покупаем дорогие средства, а моем окна крахмалом: волшебная хитрость от мудрых хозяек

С безудержным ростом цен на импортные моющие средства хитрые хозяйки изыскивают способы сэкономить. Бабушкины секреты ведения быта, лайфхаки из Интернета – кто во что горазд. Оказалось, что мыть окна можно вообще без мыла и другой пенящейся химии, и даже без спирта. Понадобится всего лишь крахмал.

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Мало кто знает, что крахмал удаляет загрязнения, а также препятствует появлению разводов на стеклах. По осени для хозяек это настоящая находка. Ведь пока сухая и относительно теплая погода, они спешат помыть окна.

Готовить раствор для мытья окон легко. Нужны всего лишь литр воды и 1 ст.ложка крахмала. По окончании процесса стекла просто протирают тряпочкой из микрофибры, смоченной чистой влагой.

По материалам сайта Belnovosti