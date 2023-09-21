Что ждет Стрельцов, Козерогов, Водолеев, Рыб по судьбе: названы их главные ошибки, которые испортят жизнь в октябре

Многие не знают, что судьба готовит для них испытания. Астролог Анна Савельева для Teleprogramma.pro поделилась своим прогнозом на октябрь. Она рассказала, кто окажется на грани увольнения, а у кого возникнут большие финансовые трудности. Эксперты выделила четыре знака зодиака, которые могут совершить большие ошибки.
«Стрельцам в октябре к дополнительной занятости на работе можно ожидать какой-то дополнительной нагрузки по дому. Есть вероятность приезда гостей издалека, которых не очень то хотелось видеть. Стрельцы должны быть готовы к важному поручению от начальства. Если они этого не сделают, то навлекут на себя гнев руководителя. Уже не будет таких привилегий как раньше. А если они все сделают, то получат доверие и особое положение.
У Козерогах в служебных ситуациях идут какие-то форс-мажоры, конфликты с вышестоящим руководством, срыв планов. Все может пойти худшим образом. У них все упирается в работу. Многое зависит от их действий. бездействия принесут больше проблем. Лучше пытаться решить проблемы и тот форс-мажор, который случится.
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А вот Водолеев в октябре могут обвинить на ровном месте. На них могут спустить всех собак и обвинить в том, чего они не делали. У Водолеев идет то, что их репутация может стать плохой. Им предстоит много работы, чтобы восстановить свою репутацию. Они могут быть готовы даже уволиться.
У Рыб месяц начнется с выяснения отношений. Кто-то их будет пытаться вывести на чистую воду или заставить говорить о том, что они даже для себя не смогут сформулировать. У Рыб весь месяц будет в трудных ситуациях. Они будут искать деньги, как решить проблемы. Выйти из трудной ситуации с помощью других людей получится ближе к концу октября. Может быть им дадут дельный совет. Главное, чтобы Рыбы слушали и принимали эту помощь, а не как они любят, эмоционально все послать к черту», – высказалась эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Анна Савельева – астролог.
Анна Савельева. Фото: Teleprogramma.pro