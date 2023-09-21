Что ждет Стрельцов, Козерогов, Водолеев, Рыб по судьбе: названы их главные ошибки, которые испортят жизнь в октябре

Многие не знают, что судьба готовит для них испытания. Астролог Анна Савельева для Teleprogramma.pro поделилась своим прогнозом на октябрь. Она рассказала, кто окажется на грани увольнения, а у кого возникнут большие финансовые трудности. Эксперты выделила четыре знака зодиака, которые могут совершить большие ошибки.

«Стрельцам в октябре к дополнительной занятости на работе можно ожидать какой-то дополнительной нагрузки по дому. Есть вероятность приезда гостей издалека, которых не очень то хотелось видеть. Стрельцы должны быть готовы к важному поручению от начальства. Если они этого не сделают, то навлекут на себя гнев руководителя. Уже не будет таких привилегий как раньше. А если они все сделают, то получат доверие и особое положение.

У Козерогах в служебных ситуациях идут какие-то форс-мажоры, конфликты с вышестоящим руководством, срыв планов. Все может пойти худшим образом. У них все упирается в работу. Многое зависит от их действий. бездействия принесут больше проблем. Лучше пытаться решить проблемы и тот форс-мажор, который случится.