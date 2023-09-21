В шкафу завоняло затхлостью - избавились так: сходили сначала на кухню

Время от времени каждая хозяйка замечает, как из ее шкафа начинает попахивать затхлостью. Это может возникнуть и на полках с постельным бельем, и с одеждой. Приходится перестирывать – а это время, деньги, нервы.

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Однако, предотвратить проблему легче, чем устранять ее. Если прежде запашок стремились замаскировать, развешивая ароматические пакетики, то сейчас используют устраняющие запах народные средства.

Речь идет про активированный уголь и пищевую соду. Они есть на каждой кухне и в каждой домашней аптечке. Таблетку измельчаем и смешиваем с натрием двууглекислым в низкой мисочке и ставим в низ шкафа.

По материалам сайта Belnovosti