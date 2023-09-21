Точно удивитесь: такие окрашивания волос в тренде осенью 2023 года — для смелых и стильных

Любая женщина в какой-то момент хочет поменять стрижку и покраситься. Только хороший мастер может подобрать идеально цвет, который подойдет и освежит лицо. Для Teleprogramma.pro стилист по волосам. Алла Бондарцова рассказала, какие окрашивания в моде этой осенью. Она призналась, что в зависимости от возраста техники окрашивания и даже цвета краски дамы выбирают разные.