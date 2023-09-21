Точно удивитесь: такие окрашивания волос в тренде осенью 2023 года — для смелых и стильных

Фото: freepik.com

Стилист по волосам рассказала, как красятся женщины в возрасте, а какие волосы теперь носит молодежь.

Любая женщина в какой-то момент хочет поменять стрижку и покраситься. Только хороший мастер может подобрать идеально цвет, который подойдет и освежит лицо. Для Teleprogramma.pro стилист по волосам. Алла Бондарцова рассказала, какие окрашивания в моде этой осенью. Она призналась, что в зависимости от возраста техники окрашивания и даже цвета краски дамы выбирают разные.

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«У молодых в тренде яркие пряди, контуринг, а также контуриг в пигменте прямого действия. В моде яркие кислотные цвета: фуксия, фиолетовый, аквамарин. 

Более среднего и старшего возраста женщины делают осветление каких-то акцентов, типо бликование.  Для блондинок актуальны техника айртач или бесшевное мелирование. Еще популярно окрашивание как-будто волосы после отпуска выгорели от солнышка. Это неброские пряди с бликами», – поделилась эксперт.

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