Обязательно посадите эти три сорта томатов: сладкие и мясистые, плодоносят до холодов

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«Хурма» — сравнительно новый сорт. Его плоды очень вкусные и внешне напоминают южный фрукт. Они сладкие и покрыты плотной кожицей.

Примечательно, что плоды «Розового тюльпана» вырастают массой до 400 граммов. Они обладают удлиненной формой, перцевидной. Плоды по виду напоминают нераспустившийся цветок тюльпана. Они мясистые и обладают сладким вкусом.

Сорт «Черри-формула любви» низкорослый. Он подойдет тем, кто хочет собрать большой урожай. Также сорт удобен для выращивания в открытом грунте. Томаты вырастают красные, сладкие, массой всего 10 граммов, легко отрываются от плодоножки. Эксперт подчеркнула, что растения плодоносят все лето и до осенних заморозков, пишет портал «А теперь внимание!».