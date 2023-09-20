Окна станут кристально чистыми: три капли дешевого средства уничтожат грязь и разводы

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Как оказалось, речь идет про обычный уксус, который представляет собой натуральный растворитель. Благодаря ему легко и быстро убираются грязь и жир.

Нужно развести две столовые ложки 9% уксуса на 1 литр теплой воды. После приготовления достаточно протереть полученным раствором поверхность, и она станет чистой. Но важно, что после этого надо проветрить помещение от характерного запаха.