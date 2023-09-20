Окна станут кристально чистыми: три капли дешевого средства уничтожат грязь и разводы

Порой уборка отнимает много времени. Зачастую многие не любят мыть окна, так как это кропотливая работа. Более того, не все умеют мыть так, чтобы не было разводов. Опытные хозяйки раскрыли секрет чистых окон и зеркал без разводов. Для этого нужно небольшое количество дешевого и экологически чистого средства, которое доступно каждому.
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Как оказалось, речь идет про обычный уксус, который представляет собой натуральный растворитель. Благодаря ему легко и быстро убираются грязь и жир.
Нужно развести две столовые ложки 9% уксуса на 1 литр теплой воды. После приготовления достаточно протереть полученным раствором поверхность, и она станет чистой. Но важно, что после этого надо проветрить помещение от характерного запаха.