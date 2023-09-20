Немедленно сделайте это, потом будет поздно: какую часть розы нужно удалить в сентябре

В сентябре розовым кустам нужно уделить особое внимание. Чтобы розы легче перенесли приближающиеся холода, в сентябре стоит провести несколько манипуляций. Сделать нужно прямо сейчас, потом будет поздно, упустите момент.

Важно вовремя остановить цветение роз. Садовод Александр Сидельников рекомендует удалять бутоны. У гибридных сортов можно также срезать листья внизу на высоте до 15 сантиметров. Обязательно прищипните точки роста и подкормите розы монофосфатом калия.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».