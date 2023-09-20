Немедленно сделайте это, потом будет поздно: какую часть розы нужно удалить в сентябре

Красная роза после дождя. Фото: Teleprogramma.pro

Лайфхаки для тех, кто хочет иметь красивый розарий.

В сентябре розовым кустам нужно уделить особое внимание. Чтобы розы легче перенесли приближающиеся холода, в сентябре стоит провести несколько манипуляций. Сделать нужно прямо сейчас, потом будет поздно, упустите момент.

Важно вовремя остановить цветение роз. Садовод Александр Сидельников рекомендует удалять бутоны. У гибридных сортов можно также срезать листья внизу на высоте до 15 сантиметров. Обязательно прищипните точки роста и подкормите розы монофосфатом калия. 

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«Поливы сейчас слабенькие. Когда заморозки ночью стабильно начнут усиливаться, можно куст подокучить на 15 сантиметров. Окончательное укрытие делать, когда верхний слой почвы промерзнет», — дал совет Александр Сидельников.

По материалам vnimanie.pro

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