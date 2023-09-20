Настает время перемен: астрологи раскрыли, какой единственный знак зодиака станет счастливым в октябре

По словам экспертов, удача улыбнется одному знаку зодиака, а именно Тельцам. Во второй осенний месяц они почувствуют наступление времени перемен, сообщает Pensnews.

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Отмечается, что их удача будут преследовать как в любви, так и в финансах, поэтому Тельцы в октябре будут буквально самыми счастливыми.

А вот остальным нужно не унывать. Есть шанс, что в октябре и им тоже будет сопутствовать удача, просто звезды об этом пока еще не говорят.