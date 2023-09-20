Такой жары в сентябре не было со времен СССР: в Москве «бабье лето» бьет рекорды

По данным синоптиков центра «Фобос» 20 сентября в столице был установлен новый температурный рекорд. К трем часам дня воздух прогрелся до отметки +24,3 градусов, пишут «РИА Новости». Отмечается, что в последний раз так жарко в конце сентября было в 1983 году.

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Более того, пока теплый фронт не собирается покидать московский регион, поэтому жители столицы могут насладиться «бабьим летом». Так в пятницу, 22 сентября, воздух может прогреться уже до +24…+25 градусов, что близко к рекордным показателям для этого времени года.