Такой жары в сентябре не было со времен СССР: в Москве «бабье лето» бьет рекорды

В России погода часто удивляет жителей. Примечательно, что эта осень с первого дня поразила москвичей. Настала теплая и солнечная погода. Многие отмечают, что сентябрь выдался засушливым. Настало бабье лето. Температура стоит около +20 градусов. И теперь синоптики сообщили, что в Москве «бабье лето» бьет рекорды: сентябрь выдался не просто теплым, а даже жарким.
По данным синоптиков центра «Фобос» 20 сентября в столице был установлен новый температурный рекорд. К трем часам дня воздух прогрелся до отметки +24,3 градусов, пишут «РИА Новости». Отмечается, что в последний раз так жарко в конце сентября было в 1983 году.
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Более того, пока теплый фронт не собирается покидать московский регион, поэтому жители столицы могут насладиться «бабьим летом». Так в пятницу, 22 сентября, воздух может прогреться уже до +24…+25 градусов, что близко к рекордным показателям для этого времени года.