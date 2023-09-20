Всего одна ложка вместо соли — омлет и яичница получатся в миллион раз вкуснее: съедят все и попросят добавки

Многие предпочитают на завтрак кушать яичницу или омлет. Вариаций блюд из яиц большое количество. И везде обычно добавляют соль. Однако опытные кулинары уже давно используют другую добавку. Она обеспечивает невероятный вкус блюд и помогает лучше усваиваться белку в организме.
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По словам экспертов, секрет идеального омлета или яичницы — обычный соевый соус. Его регулярно используют в азиатской кухне, но его теперь часто используют повара, чтобы улучшить простые блюда. Добавка точно придаст еде аппетитный аромат и насыщенный вкус, отмечает портал Novate.
Также есть еще один плюс соевого соуса — он гораздо полезнее обычной соли. Жидкая приправа содержит различные антиоксиданты, аминокислоты, а также витамины групп С и В.