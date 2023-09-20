Просто положите это на ночь в каждую туфлю: копеечное средство, которое избавит от плохого запаха из обуви

Деликатная проблема неприятного запаха из обуви знакома большинству. Но она столь же легко решается, сколь сильно распространена.
Справиться со зловонием помогают многие средства. Одно из эффективных стоит копейки и есть на каждой кухне. Это, конечно же, обладающий насыщенным ароматом лавровый лист. Да-да, он хорош не только в качестве приправы.
Нужно просто положить несколько листиков лаврового листа в каждую туфлю, ботинок, кроссовок на ночь, а утром выбросить. Плохой запах исчезнет. Манипуляцию можно повторять хоть каждый вечер.
По материала дзен-канала «Уютный дом»