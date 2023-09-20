Просто положите это на ночь в каждую туфлю: копеечное средство, которое избавит от плохого запаха из обуви

Маленькая девочка играет с туфлями. Фото: Global Look Press

Лайфхаки для тех, кто стесняется разуваться в гостях.

Деликатная проблема неприятного запаха из обуви знакома большинству. Но она столь же легко решается, сколь сильно распространена.

Справиться со зловонием помогают многие средства. Одно из эффективных стоит копейки и есть на каждой кухне. Это, конечно же, обладающий насыщенным ароматом лавровый лист. Да-да, он хорош не только в качестве приправы.

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Нужно просто положить несколько листиков лаврового листа в каждую туфлю, ботинок, кроссовок на ночь, а утром выбросить. Плохой запах исчезнет. Манипуляцию можно повторять хоть каждый вечер.

По материала дзен-канала «Уютный дом»

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