Просто положите это на ночь в каждую туфлю: копеечное средство, которое избавит от плохого запаха из обуви

Деликатная проблема неприятного запаха из обуви знакома большинству. Но она столь же легко решается, сколь сильно распространена.

Справиться со зловонием помогают многие средства. Одно из эффективных стоит копейки и есть на каждой кухне. Это, конечно же, обладающий насыщенным ароматом лавровый лист. Да-да, он хорош не только в качестве приправы.

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