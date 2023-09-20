Вязаные шапки пора отправить в мусорку: только такие головные уборы стоит носить женщинам 50+ этой осенью

Вязаные шапки только придают лет. По словам эксперта, возрастных ограничений в моде сейчас нет, поэтому зрелым дамам нужно ориентироваться на стиль и ощущения.

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Отмечается, что если хочется выглядеть элегантно, то на осень можно выбрать шляпу «федора» со средними или широкими полями. Большой плюс, что такие шляпы отлично сочетаются с пальто или тренчами.

Еще один вариант — берет. Он хорош с любым верхом. Стилист призналась, что весь секрет заключается в том, как его носить: натянув на лоб, на затылок, носить наискось. Это поможет изменить пропорции лица и корректировать черты, пишет портал «Городовой».