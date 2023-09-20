Осенью теперь ездим отдыхать только туда: круче Турции, море и шикарная погода за копейки

Девушка с собакой и чемоданом. Фото: Global Look Press

Осень — отличное время для отпуска и путешествий.

Летом и дома хорошо, а вот осенью, особенно в сентябре — самое время отправиться на отдых. И не в Турции. Туры туда дорогие, да и пляжный отдых быстро надоедает.

Старший преподаватель факультета гостеприимства университета «Синергия» Мария Клевицкая посоветовала, где лучше всего можно отдохнуть осенью. И недорого, и с морем, и с роскошной погодой.

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В рейтинге путешествий Калининград, где сейчас стоит практически летняя погода, и село Териберка в Мурманской области.

«Начало осени — лучшее время для прогулок по берегу Балтики. Помимо пляжного отдыха, можно успеть насладиться красками севера, отправившись на Териберку. А если повезет, то и северное сияние застанете. Погода там сейчас стоит отменная», — поделилась Мария Клевицкая.

По материалам vnimanie.pro

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