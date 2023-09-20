Осенью теперь ездим отдыхать только туда: круче Турции, море и шикарная погода за копейки

Летом и дома хорошо, а вот осенью, особенно в сентябре — самое время отправиться на отдых. И не в Турции. Туры туда дорогие, да и пляжный отдых быстро надоедает.
Старший преподаватель факультета гостеприимства университета «Синергия» Мария Клевицкая посоветовала, где лучше всего можно отдохнуть осенью. И недорого, и с морем, и с роскошной погодой.
В рейтинге путешествий Калининград, где сейчас стоит практически летняя погода, и село Териберка в Мурманской области.
«Начало осени — лучшее время для прогулок по берегу Балтики. Помимо пляжного отдыха, можно успеть насладиться красками севера, отправившись на Териберку. А если повезет, то и северное сияние застанете. Погода там сейчас стоит отменная», — поделилась Мария Клевицкая.
По материалам vnimanie.pro