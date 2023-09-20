«Расставите все точки над i или разойдетесь»: астролог назвала самые опасные дни конца сентября

«Тревожность витает в воздухе, отношения с окружающими могут быть напряжены. Вероятно, что всплывут недомолвки, недосказанности. И тут два варианта: расставите все точки над i или разойдетесь. Это касается рабочих, дружеских и любовных отношений.

Благоприятны практики на очищение канала связей и защиты от энергетических вампиров», — поделилась эксперт, пишет портал «А теперь внимание!».