«Расставите все точки над i или разойдетесь»: астролог назвала самые опасные дни конца сентября

Порой в жизни происходят неприятные события. Сложнее всего, когда в семье происходит разлад или со второй половинкой. Астролог Елена Мун предупредила, что грядут сложные дни, когда атмосфера будет напряженной. Она выделила 21-22 сентября. Астролог пояснила, что эти дни выпадут на 8-9 лунные сутки, когда Луна будет в Стрельце.
«Тревожность витает в воздухе, отношения с окружающими могут быть напряжены. Вероятно, что всплывут недомолвки, недосказанности. И тут два варианта: расставите все точки над i или разойдетесь. Это касается рабочих, дружеских и любовных отношений.
Благоприятны практики на очищение канала связей и защиты от энергетических вампиров», — поделилась эксперт, пишет портал «А теперь внимание!».