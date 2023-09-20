Интернет станет стоить копейки: россиянам рассказали о неожиданном решении

Интернет стал неотъемлемой частью жизни всех людей. Однако стоимость предоставления такой услуги от провайдеров достаточно большая. Федеральная антимонопольная служба потребовала от операторов «большой четверки» (МТС, Мегафон, Билайн и Теле2) в течение месяца отменить плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств.
Такое решение прокомментировал экономист, доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.
Он пояснил, что антимонопольное ведомство было обеспокоено высокими тратами на связь населения. Своим поступком оно показало, что встает на сторону простых россиян и освобождает их от лишних издержек.
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«Кроме того, возможно, ФАС усмотрела либо появление монополии какого-то из операторов на такую опцию, либо клиенты, что вынуждены использовать тарифы связи с возможностью раздачи трафика, столкнулись с умышленным навязыванием невыгодных условий пользования или оказанием очень низкой скорости трафика при раздаче.
В любом случае, отсутствие платы устроит всех, а оператор связи найдет иной способ скомпенсировать подобные решения», — сказал Тимофеев, пишет портал «А теперь внимание».