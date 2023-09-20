Интернет станет стоить копейки: россиянам рассказали о неожиданном решении

Интернет стал неотъемлемой частью жизни всех людей. Однако стоимость предоставления такой услуги от провайдеров достаточно большая. Федеральная антимонопольная служба потребовала от операторов «большой четверки» (МТС, Мегафон, Билайн и Теле2) в течение месяца отменить плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств.

Такое решение прокомментировал экономист, доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.