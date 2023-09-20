Особенность в цвете: названа обувь, которая станет главным хитом 2024 года

Оказалось, что речь идет о серебристых моделях самого разного типа. Это могут быть и ботильоны, и босоножки, и классические туфли, и сандалии.

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По словам стилистов, металлик возглавляет тренды. Можно выбрать обувь на свой вкус в таком оттенке для любого мероприятия: гламурного праздника или для прохода по красным ковровым дорожкам.

Отмечается, что у этого цвета есть универсальность, которая является главным достоинством.