Особенность в цвете: названа обувь, которая станет главным хитом 2024 года

Зачастую женщины покупают обувь черного цвета, так как она универсальная и практичная. Но в этом году появился тренд на другой цвет. В коллекциях известных модельеров и на ногах знаменитых модниц этой осенью все чаще можно увидеть обувь, которая сейчас набирает популярность. Эксперты отметили, что в следующем году эта обувь станет главным хитом.
Оказалось, что речь идет о серебристых моделях самого разного типа. Это могут быть и ботильоны, и босоножки, и классические туфли, и сандалии.
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По словам стилистов, металлик возглавляет тренды. Можно выбрать обувь на свой вкус в таком оттенке для любого мероприятия: гламурного праздника или для прохода по красным ковровым дорожкам.
Отмечается, что у этого цвета есть универсальность, которая является главным достоинством.
«Металлик настолько универсален, что скоро снимет черный с трона», — пишет сайт ohfashion.