110 рублей за доллар: назван действительный курс валют на 2024 год — до чего дойдет «американец»

На днях был обнародован доклад «Росконгресса», в котором приводились цифры курса валют на 2024 год. В частности, было подсчитано, сколько будет стоить доллар ко второму кварталу 2024 года.

Озвучивалось, что при условии, что рубль будет терять в цене по 2 пункта в месяц, к весне 2024 года курс национальной валюты будет составлять 110 рублей за доллар.

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