110 рублей за доллар: назван действительный курс валют на 2024 год — до чего дойдет «американец»

На днях был обнародован доклад «Росконгресса», в котором приводились цифры курса валют на 2024 год. В частности, было подсчитано, сколько будет стоить доллар ко второму кварталу 2024 года.
Озвучивалось, что при условии, что рубль будет терять в цене по 2 пункта в месяц, к весне 2024 года курс национальной валюты будет составлять 110 рублей за доллар.
Между тем, финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов дал понять, что не разделяет пессимизма по поводу курса валют. Эксперт назвал более скромные цифры. Скорее всего, они и есть действительный курс валют на 2024 год.
«Я не ожидаю, что доллар достигнет отметки 110 рублей. Текущий торговый диапазон для американской валюты составляет от 92,5 до 101 рубля. Верхняя граница этого коридора может сохраниться до следующего заседания Центрального банка России, которое состоится 27 октября. Решение по ключевой ставке повлечет за собой изменения», — отметил Владислав Антонов.
По материалам 1prime.ru