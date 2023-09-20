Для теста нужно взять: 100 граммов овсяных хлопьев, 200 граммов сливочного масла, 150 граммов муки, 100 граммов сахара, соли по вкусу, 150 граммов грецких орехов.

А для начинки нужно взять три яблока, 100 грамм малины, две столовые ложки сахара, две столовые ложки муки, а также ваниль, мускатный орех, корица — по вкусу.

Для приготовления коржа нужно взять широкую емкость. В ней надо смешать овсяные хлопья, сахар и муку, дробленые грецкие орехи и соль. Затем постепенно следует добавить размягченное сливочное масло. Все надо перемешать, чтобы получилась однородная маслянистая крошка.

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Еще надо подготовить яблоки для начинки: очистить их от кожуры и нарезать кубиками. Потом их надо сложить в отдельную емкость и добавить малину, сахар, муку и специи по вкусу.

После этого берется форма для выпечки. Ее надо не забыть смазать сливочным маслом и потом в нее выложить готовую начинку. Уже сверху по начинке необходимо распределить ровным слоем овсяную крошку.

Выпекать в разогретой до 120 градусов духовке нужно 45 минут до золотистого цвета, пишет Marie Claire.