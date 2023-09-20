Раскрыты лучшие методы борьбы с сорняками осенью — надоевшей травы не будет годы: берите на заметку

Порой дачники устают ухаживать за участком. Часто проблемой являются сорняки, которые растут так быстро, что их не успевают убирать с грядок. Агроном Анастасия Коврижных рассказала дачникам, как эффективно бороться с сорняками осенью. Она отметила, что этот метод очень эффективный.
По словам эксперта, поможет избавиться от ненужной зелени два метода: химикаты и прополка.
Она пояснила, что однолетние сорняки, вроде осота или пастушьей сумки, проще всего удалять с помощью глубокой перекопки земли. Примечательно, что семена вымерзут уже к холодам, поэтому растения больше не будут беспокоить.
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А вот с многолетними сорняками бороться надо с помощью гербициды, но ее можно использовать только в сухую и безветренную погоду.
Также специалист раскрыла народное средство: раствор соли и уксуса. Для этого в три литра кипящей воды нужно добавить шесть столовых ложек соли и 2,5 стакана 9%-ного уксуса.
Горячим раствором необходимо обильно поливать сорную траву, а холодным — опрыскивать, пишет сайт belnovosti.