Просто насыпьте по одной ложке в каждый носок — все наполнится ароматом свежести и чистоты: ахнете от результата

Зачастую в доме появляются вещи, которые уже никто не носит. Носки обычно выбрасывают, но это не стоит делать. Опытные домохозяйки нашли для них применение. Примечательно, что из них можно сделать полезную вещь. При помощи бесхозных носков можно сделать простое ароматное саше для шкафа или других мест в доме.
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Отмечается, что для этого надо лишь наполнить белье солью для ванны и завязать. Для нужного результата хватит и одной столовой ложки в каждый носок.
Эффект обещают потрясающий — импровизированное саше избавит помещение или шкафы от лишней влаги, наполнив ароматом свежести, как пишет автор блога Тechnotion на Яндекс.Дзен.