Просто насыпьте по одной ложке в каждый носок — все наполнится ароматом свежести и чистоты: ахнете от результата

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Отмечается, что для этого надо лишь наполнить белье солью для ванны и завязать. Для нужного результата хватит и одной столовой ложки в каждый носок.

Эффект обещают потрясающий — импровизированное саше избавит помещение или шкафы от лишней влаги, наполнив ароматом свежести, как пишет автор блога Тechnotion на Яндекс.Дзен.