За этими вещами уже выстроились очереди: названы главные тренды осени-2023, которые хотят все модницы

Многие женщины осенью стараются обновить гардероб. Если добавить несколько трендовых нарядов, то образы сразу будут более стильными и актуальными. Однако каждый сезон тренды меняются. Стилист и имиджмейкер Мария Абабкова рассказала, какие вещи будут в тренде осенью 2023 года. Эксперт отметила, что в моду вернулся металл.
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«Сейчас стиль гранж, вот такая субкультурная история, очень в тренде. Это всякие металлизированные вещи, рваная одежда, выстиранная одежда, специально испорченная. Можно носить все в этом стиле», — поделилась стилист, пишет портал «А теперь внимание!».
Напомним, что ранее также эксперты рассказали, какие брюки заменят любые надоевшие джинсы. Они актуальны этой осенью.