За этими вещами уже выстроились очереди: названы главные тренды осени-2023, которые хотят все модницы

Многие женщины осенью стараются обновить гардероб. Если добавить несколько трендовых нарядов, то образы сразу будут более стильными и актуальными. Однако каждый сезон тренды меняются. Стилист и имиджмейкер Мария Абабкова рассказала, какие вещи будут в тренде осенью 2023 года. Эксперт отметила, что в моду вернулся металл.