Тля на огороде: как раз и навсегда избавиться от нее народным методом

При помощи народного метода вы сможете избавиться от тли навсегда. В нем применяется мыльный раствор.

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Одним из самых эффективных способов против тли садоводы признают соединение в растворе мыла и перца. Такой раствор обволакивает насекомое и не дает ему двигаться и дышать.

Растворите 300 граммов 75%-го хозяйственного мыла в 2 литрах воды. Оставьте настаиваться.

Осевший и прозрачный раствор можно использовать, добавив к нему на выбор табак, соду, перец или золу.

Полученный раствор необходимо распылить на растения в местах скопления тли.

Если посадки опрыскивать периодически для профилактики, то вредителей вы не увидите на них никогда.

Источник: «Але, это азбука разгадок».