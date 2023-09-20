Тля на огороде: как раз и навсегда избавиться от нее народным методом

При помощи народного метода вы сможете избавиться от тли навсегда. В нем применяется мыльный раствор.
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Одним из самых эффективных способов против тли садоводы признают соединение в растворе мыла и перца. Такой раствор обволакивает насекомое и не дает ему двигаться и дышать.
Растворите 300 граммов 75%-го хозяйственного мыла в 2 литрах воды. Оставьте настаиваться.
Осевший и прозрачный раствор можно использовать, добавив к нему на выбор табак, соду, перец или золу.
Полученный раствор необходимо распылить на растения в местах скопления тли.
Если посадки опрыскивать периодически для профилактики, то вредителей вы не увидите на них никогда.
Источник: «Але, это азбука разгадок».