Нужно 10 ложек, чтобы унитаз стал белее снега: слезет весь налет, даже известковый

Иногда на унитазе образуется такой налет, что обычной бытовой химии с ним не справиться. Бывает это из-за запущенности или из-за слишком жесткой воды.

Например, известковый камень появляется даже у самых рачительных хозяек на сантехнике, когда вода в населенном пункте слишком минерализована.

Однако выход есть. Испытайте у себя в туалете народный метод с перекисью — и вас поразит великолепный результат такой чистки.

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В 2 литра воды вылейте 100 миллилитров перекиси водорода и 50 миллилитров нашатыря.

Получившийся состав распределите ершиком по поверхности унитаза, оставьте на несколько часов. Вымойте щеткой или ершиком.

Источник: дзен-канал «Дачный гороскоп».