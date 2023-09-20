Эта таблетка поможет отдраить всю кухню до блеска: жир, налет, грязь растворяются сами

Если вам надоело бороться с вечной липкой грязью на кухне, попробуйте этот народный метод с таблеткой для посудомоечной машины.

Раствор с этой таблеткой является высокоэфективным моющим средством для самых разных поверхностей.

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Одной таблетки от посудомойки хватит на целый тазик теплой воды, бросьте, растворите, помешивая, и приступите к уборке.

С таблеткой быстро отмоются все липкие шкафы, подоконник, окно, зеркала и пол.

И даже противень после готовки быстро станет чистым, если бросить в него чудо-таблетку и залить кипятком.

Источник: Telegram-канал «Фабрика идей».