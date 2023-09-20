Когда вещи сереют, используем трюк турецкой прачки: кладет соду — белье сразу кристальное

При помощи соды и перекиси водорода можно сделать очень эффективный отбеливатель, который с незапамятных времен применяли прачки в Турции. Впрочем, советские женщины тоже владели этой эффективной технологией.

Вы будете поражены, с какой легкостью посеревшие или пожелтевшие вещи вновь станут кристально белыми!

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В таз с теплой водой нужно насыпать 4 ложки пищевой соды, влить 1/2 бутылочки перекиси водорода.

Замочить в данном растворе белые вещи на 15–60 минут, в зависимости от степени проблемы.

Потом постирать порошком в машинке или на руках. Результат будет впечатляющим!

Источник: дзен-канал «Мудрая хозяйка».