Как быстро прочистить канализацию в ванне и на кухне — способ от сантехника с 30-летним стажем

Сантехник с 30-летним стажем подсказал метод — как быстро прочистить канализацию в ванной комнате или на кухне. Работает быстро и на 100%.

Для этого засыпьте в слив 5 столовых ложек пищевой соды, проталкивая ватной палочкой. Затем потихоньку заливайте 1 литр девятипроцентной уксусной кислоты. Начнется реакция, все зашипит — дайте ей закончиться самой.

Как только полностью прекратилось шипение — заливайте в трубу крутой кипяток.

Эффект будет налицо: вода будет уходить быстрее, трубы прочистятся.

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