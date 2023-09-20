С легкостью отмываем всю кухню методом «две ложки уксуса»: липкость и налет сами уходят

Иногда хозяюшки специально оттягивают момент уборки кухни. Что говорить, это место особенное, ведь тут активно готовят пищу. А это значит, что жир распространяется повсюду, образуя липкий налет, который убрать всегда очень сложно.

Однако не стоит унывать: можно очень просто растворить все эти неприятные наслоения при помощи самого обычного столового уксуса.

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3 столовые ложки соды, 2 столовые ложки уксуса, 2 капли жидкости для мытья посуды смешиваем в одной посуде.

Губкой наносим этот великолепный моющий состав на загрязненные поверхности и смываем. Если наслоения глобальные, оставляем средство для пропитывания на 20 минут, потом промываем водой. Все отойдет запросто!

Источник: Telegram-канал «Горничная».