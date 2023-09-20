Теперь сажаем только этот сорт томатов: мегаурожайный, не трескается, мясистый, сладкий

Дачники подсказали потрясающий сорт томатов, который дает нереальное количество урожая, плоды не трескаются от дождей, мясистые и сладкие.
И это «томатный гном». В высоту кусты вырастают не больше 70 сантиметров, помидоры разных размеров, это очень удобно. Потому что часть овощей можно отправить на салаты, а часть замариновать в банках.
Средний вес помидора составляет 80–150 грамм. Плоды красные, в желтую полосочку.
Такие томаты устойчивы к заморозкам в открытом грунте и их не надо пасынковать.
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