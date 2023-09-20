Узнали о классном методе стирки «белье в пакете»: выше всех похвал, точно надо испробовать

Иногда хозяюшкам приходится подолгу накапливать вещи для стирки из-за того, что их нужно разделять по цветам.

Белое белье нельзя стирать вместе с цветными и черными вещами, ведь краска обязательно оставит свой отпечаток на более светлых материалах.

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Но при помощи обычного полиэтиленового пакта вы все-таки сможете постирать вместе белые и цветные вещи.

Намочите белые вещи, намыльте их хозяйственным мылом или порошком с отбеливателем и положите в пакет. Далее плотно завяжите его и бросьте вместе с цветными вещами в один барабан, запустите стирку.

Потом достаньте из пакета и прополощите в чистой воде.

Источник: дзен-канал Technotion.