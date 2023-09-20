Как с помидоров правильно собрать семена - быстро взойдут и не будут болеть

Семена с томатов можно профессионально собрать дома. Не обязательно покупать их в магазине. Это не так сложно, как кажется на первый взгляд.

Разрежьте помидор поперек, потому что именно в такой позиции у плода раскрываются все семенные окошечки. Далее доставайте семена пальцами в отдельную емкость. Ложкой вы их можете травмировать.

Переложите семена в пластиковый стаканчик, залейте треть воды и уберите на шкаф дома на несколько дней. Смесь должна забродить.

Как только семена всплывут - доставайте их из стаканчика. Тщательно промойте в проточной холодной воде в сите от ошметков. Слизи остаться не должно.

Затем возьмите пластиковый контейнер, на дно положите любую ткань и разложите семена, размазав ложкой.

Семена сохнут в квартире в среднем за одни сутки. Убедитесь, что они сухие и разложите по пакетикам до весны. Потом они у вас быстро взойдут и не будут болеть.

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