Как хитро наточить старые ножницы за 10 секунд — способ подсказал портной

Как наточить ножницы. Фото: соцсети

Понадобится всего один инструмент.

Существует способ — как быстро наточить старые и тупые ножницы за 10 секунд. Об этом методе нам рассказал портной с большим стажем работы.

Возьмите толстую ткань, предназначенную для обивки мягкой мебели. Если ножницы ее плохо режут и зажевывают — надо их наточить.

Вам понадобится цыганская иголка большого размера. Держите ее в одной руке, а в другой держите ножницы и водите ими по иголке с внутренней стороны. Как будто пытайтесь разрезать металл.

Этот метод простейший, надежный и проверенный. Через 10 секунд снова порежьте ткань — вы удивитесь результату, ножницы разрежут ее без труда.

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