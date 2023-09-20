Как хитро наточить старые ножницы за 10 секунд — способ подсказал портной

Существует способ — как быстро наточить старые и тупые ножницы за 10 секунд. Об этом методе нам рассказал портной с большим стажем работы.

Возьмите толстую ткань, предназначенную для обивки мягкой мебели. Если ножницы ее плохо режут и зажевывают — надо их наточить.