Метод «одного стакана» делает вещи просто идеальными — выстирываются все пятна: всего лишь уксус

Если вы хотите добиться высокого качества машинной стирки без пятен, разводов, лишних оттенков, попробуйте добавлять уксус в процесс.

Потребуется самый обычный столовый белый уксус 9%-ный, всего один стакан.

Разместите вещи в барабане машинки и полейте их уксусом. Далее стирайте как обычно, положив в лоток автомата стиральный порошок.