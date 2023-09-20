Метод «одного стакана» делает вещи просто идеальными — выстирываются все пятна: всего лишь уксус

Стирка. Фото: соцсети

Этот метод очень прост и действенен.

Если вы хотите добиться высокого качества машинной стирки без пятен, разводов, лишних оттенков, попробуйте добавлять уксус в процесс.

Потребуется самый обычный столовый белый уксус 9%-ный, всего один стакан.

Разместите вещи в барабане машинки и полейте их уксусом. Далее стирайте как обычно, положив в  лоток автомата стиральный порошок.

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Вещи заметно посвежеют и станут нежными, как после кондиционера. Чистота будет поразительной, даже старые пятна уйдут.

Источник: дзен-канал «Пока муж на работе».

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