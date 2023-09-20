Как сохранить георгины зимой — стебли обрезаем до 10 см, выкапываем и засыпаем корни средством

Георгины — травянистые растения и очень сочные. И если шейку растения прихватит мороз, то корневая система может быстро погибнуть.
Но выкапывать цветы осенью не спешите, дождитесь первых заморозков и уже тогда приступайте. Вы заметите, как листья повиснут, а декоративный вид растения будет утерян — это прямой сигнал к действию.
У георгинов очень хрупкие стебли, они могут легко обломиться у основания корневища. Поэтому перед выкопкой растение надо обрезать и оставить от земли 10–15 сантиметров. Далее аккуратно выкапываем.
Потом отряхиваем землю от корней и проводим обработку. Отлично подойдет серебромедин. Это противогрибковое средство, которое обезопасит георгины от заболеваний зимой. Разводим по инструкции и опрыскиваем.
После кладем корневища в специальную емкость и засыпаем диатомитом садовым. Средство поможет растениям сохранить влагу зимой.
Заворачиваем георгины в пакет, но оставляем щелочки для дыхания корней. Выносим в подвал и храним до весны.
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