Как сохранить георгины зимой — стебли обрезаем до 10 см, выкапываем и засыпаем корни средством

Георгины — травянистые растения и очень сочные. И если шейку растения прихватит мороз, то корневая система может быстро погибнуть.

Но выкапывать цветы осенью не спешите, дождитесь первых заморозков и уже тогда приступайте. Вы заметите, как листья повиснут, а декоративный вид растения будет утерян — это прямой сигнал к действию.

У георгинов очень хрупкие стебли, они могут легко обломиться у основания корневища. Поэтому перед выкопкой растение надо обрезать и оставить от земли 10–15 сантиметров. Далее аккуратно выкапываем.