Методом «за 9 рублей» отмываем теперь духовку с легкостью: больше никакого мучения

Отмывание духовки после активного использования, конечно, не самое приятное занятие. Липкий жир и нагар практически всегда прочно въедаются в поверхность. Отодрать ее моющими средствами бывает крайне сложно.

Однако есть один очень мощный, эффективный и при этом очень дешевый способ, который превратит уборку на кухне в чистое наслаждение!

Вся грязь и жир легко уйдут со стенок, вам не нужно будет часами шоркать поверхности.

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Смешайте 3 ложки с горкой соды и 3 ложки воды. Массу нанесете на все грязные поверхности.

Далее наберите в емкость с пульверизатором столовый уксус. Разбрызгайте по соде. Сразу увидите пенящуюся реакцию.

Через 5 минут промойте все губкой, ополосните водой. Чистота будет идеальной.

Источник: дзен-канал «Настины советы по дому».